محمد بن طحيطح(صدى):

أكد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني ، على أهمية العمل كفريق واحد سواء في أقصى الشمال أو الجنوب ، وتبادل الرؤى لخدمة الطلاب والطالبات على مستوى الوطن ، وذلك خلال لقائه وفد قسم التربية الإسلامية بالإدارة العامة للتعليم في منطقة حائل الذي زار مدارس المنطقة ومكاتبها خلال اليومين الماضيين .

من جهته أشاد رئيس قسم التربية الإسلامية بتعليم حائل عبدالله الخليل ، بما شاهده والوفد المرافق في مدارس ومكاتب المنطقة ، من ارتفاع نواتج التعلم ومستوى التحصيل الدراسي والتجارب النوعية المنفذة ، فيما أشار رئيس قسم التربية الإسلامية بتعليم عسير الدكتور ناصر آل عواض ، إلى أهمية اللقاءات بين أقسام إدارات التعليم ، لتبادل الخبرات وصولا إلى تطوير العملية التعليمية .

يذكر أن الوفد زار ثانوية سهيل بن عمرو ، والابتدائية النموذجية بأبها ، وابتدائية تحفيظ الإسراء ، ومكتب التعليم بخميس مشيط ، وثانوية الفرعين ،ومكتب التعليم بأحد رفيدة ، بهدف الاطلاع على ما يقدم من برامج وخدمات تعليمية في مدارس المنطقة ، كما ناقش الوفد خطة تطوير تدريس القرآن الكريم الوزارية .