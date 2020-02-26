نواف السالم(صدى):

أنهی الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عصر اليوم الأربعاء تحضيراته الميدانية؛ استعدادا لملاقاة مضيفه التعاون.

ويلتقي الهلال التعاون، غدًا الخميس، ضمن لقاءات الجولة العشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتركزت الحصة التدريبية الأخيرة على الجوانب الفنية والتكتيكية، إذ اشتمل التدريب على جمل فنية وتطبيقات تكتيكية ومناورة على جزء من الملعب.

وتابع المران رئيس النادي الأستاذ فهد بن سعد بن نافل، فيما تواجد اللاعب عبدالله الحافظ في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي وذلك نظير شعوره بآلام في العضلة الخلفية.

وتغادر عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم بعثة الفريق إلى القصيم؛ تأهبا لمواجهة مضيفه التعاون.