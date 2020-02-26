بدر الحارثي (صدى):

تنظم الجمعية العلمية السعودية للسكري مؤتمر الشرق الأسط الـ 20 للسكري والسمنة، الذي سيعقد في فندق پارك حياة- جدة خلال الفترة من 2 الى 5 مارس 2020 برعاية جامعة الملك عبدالعزيز.

أوضح ذلك رئيس اللجنة العلمية المنظمة للمؤتمر الأستاذ الدكتور سعود السفري الأستاذ في جامعة الطائف ورئيس مركز السكر والغدد الصماء في مستشفيات الهدا للقوات المسلحة بالطائف.

وقال الدكتور السفري في تصريح صحفي إن هذا المؤتمر الإقليمي يعقد على مدى أربعة أيام ويشارك فيه نخبة من الخبراء والعلماء في مجال السكري والسمنة من داخل المملكة وخارجها.

وأضاف أنه سيعقد على هامش المؤتمر ورش عمل تناقش جوانب متعددة من بينها أمراض الغدة الدرقية، أمراض ارتفاع كوليسترول الدم، وكذلك الطرق المختلفة في علاج مرض السمنة.

كما سيتم خلال المؤتمر مناقشة أحدث الأوراق العلمية والأبحاث السريرية التي تفوق 35 ورقة بحث علمي خلال 11 جلسة علمية متخصصة، يقدمها متحدثون عالميون ومحليون.

وأضاف الدكتور سعود السفري أن الجمعية العلمية السعودية للسكري تأمل ان تكون مثل هذه اللقاءات والمؤتمرات العالمية ذات فائدة ونفع يعود على الطاقم الصحي المعالج لمرضى السكري والسمنة في المملكة، مضيفاً أنه

تم تخصيص مؤتمر مصاحب في نفس التوقيت مخصص للتمريض، وأخصائيي التغذية، ومثقفي السكر يعقد على مدى يومين.

ودعا الدكتور السفري المتخصصين المهتمين بالسكري ومعالجة تداعياته إلى حضور المؤتمر والمشاركة في النقاشات والاستفادة من المادة العلمية التي يقدمها من خبراء مختصون.