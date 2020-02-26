واشنطن(صدى):

ألقت الجهات الأمنية في ولاية فلوريدا بأمريكا، القبض على امرأة يُشبته في أنها قتلت صديقها بعد وضعه داخل حقيبة وتركته ليموت.

وأوضحت سارة بون (42 عامًا)، أنها كانت تلعب «الغميضة» مع صديقها جورج توريس ( 42 عامًا)، فيما أوضح مكتب المقاطعة أنه يُعتقد بأنها وضعته داخل الحقيبة ولم تعود لساعات.

وأفادت المتهمة، بأنها اضطرت لإخبار الشرطة في البداية أنهما كانا يشربان وأنه توفي على سريره، بدلًا من القول إنه توفي داخل حقيبة حتى لا يضحك عليها أحد.

وعثرت الشرطة في هاتف المتهمة على مقاطع فيديو تفيد بإدانتها، إذ كان الأول عبارة عن سماع صوت صديقها وهو يصرخ طلبًا للمساعدة أثناء وجوده داخل الحقيبة في وجود بون، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة دوافع الجريمة.