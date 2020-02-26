طوكيو(صدى):

يمكن إجراء اختبار بسيط لمعرفة كورونا خلال 10 ثوان فقط بدون مراجعة إلى طبيب أو مختبر، الأمر الذي يغفله الكثيرين.

واقترح الأطباء اليابانيون اختبارًا بسيطًا يمكننا القيام به كل صباح، خذ نفسًا عميقًا وأمسك أنفاسك لأكثر من 10 ثوانٍ.

وأوضح الأطباء:” إذا نجحت في الزفير دون سعال وعدم الراحة والتعب والصلابة في صدرك ، فهذا يثبت أنه لا يوجد تليف في الرئتين ويشير بالفعل إلى عدم وجود فيروس”.

ولفت الأطباء:” تحتاج أيضًا إلى التأكد من أن فمك وحلقك رطبان وليس جافان، تناول كوبًا من الماء مرة واحدة على الأقل كل 15 دقيقة لأنه حتى لو دخل الفيروس فمك فإن السوائل التي تتناولها بانتظام يمكن أن تنقلها إلى المعدة، وحموضة المعدة تقتل الفيروسات”.