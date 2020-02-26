فاطمة المالكي(صدى):

فتحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة باب التقديم للوظائف الموسمية المؤقتة للعام الجاري 1441هـ عن طريق التعاقد الداخلي.

وأوضحت المديرية مسميات الوظائف المطلوب شغلها وهى (طبيب، طبيبة، فني تمريض، فنية تمريض، فني اسعاف، فني صيدلة، فني تعقيم، فني أشعة، فني سجلات، فني احصاء، مدخل بيانات، حارس أمن، سائق، فني معلوماتي صحية).

ودعت الراغبين في التقديم إلى مراجعة ادارة خدمات الموارد البشرية بمقر المديرية العامة للشؤون الصحية، وذلك ابتداءً من يوم الأحد المقبل ولمدة خمس أيام.