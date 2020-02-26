الرياض(صدى):

أعلن سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، عن إقامة دورة الألعاب السعودية بمشاركة 6 آلاف رياضي في 40 رياضة جماعية وفردية.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن دورة الألعاب ستبدأ في الرياض يوم 23 مارس المقبل وحتى الأول من أبريل.

وأضاف « شكراً للقيادة على الأمر الملكي الكريم وتحويل المؤسسة الرياضية إلى وزارة ونطمح لتحقيق الأهداف المنشودة».

وأكد أن جوائز الدورة ستكون كالآتي: ميدالية المركز الأول: مليون ريال، ميدالية المركز الثاني: 300 ألف ريال، ميدالية المركز الثالث: 100 ألف ريال.

كما أعلن عن فتح باب التسجيل للمشاركة في دورة الألعاب السعودية للجنسين.