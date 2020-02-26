[...]"/> [...]" /> [...]"> وزير الرياضة يُعلن إقامة دورة الألعاب السعودية بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 26

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. أخبار الصفحة الرئيسية
  3. وزير الرياضة يُعلن إقامة دورة الألعاب السعودية بالرياض

وزير الرياضة يُعلن إقامة دورة الألعاب السعودية بالرياض

وزير الرياضة يُعلن إقامة دورة الألعاب السعودية بالرياض
الرياض(صدى):

أعلن سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، عن إقامة دورة الألعاب السعودية بمشاركة 6 آلاف رياضي في 40 رياضة جماعية وفردية.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن دورة الألعاب ستبدأ في الرياض يوم 23 مارس المقبل وحتى الأول من أبريل.

وأضاف « شكراً للقيادة على الأمر الملكي الكريم وتحويل المؤسسة الرياضية إلى وزارة ونطمح لتحقيق الأهداف المنشودة».

وأكد أن جوائز الدورة ستكون كالآتي: ميدالية المركز الأول: مليون ريال، ميدالية المركز الثاني: 300 ألف ريال، ميدالية المركز الثالث: 100 ألف ريال.

كما أعلن عن فتح باب التسجيل للمشاركة في دورة الألعاب السعودية للجنسين.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *