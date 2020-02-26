الرياض(صدى):

أعلن الديوان الملكي، اليوم الأربعاء، عن وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وأوضح في بيان له « انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الخميس الموافق 3 / 7 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وكانت صحيفة «صدى» قد نشرت خبرًا عن وفاة الأمير طلال، عصر اليوم الأربعاء.