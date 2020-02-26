«الجوازات» توضح كيفية استرداد «الرصيد المالي» المتبقي في خدمة أخرى
ردت الإدارة العامة للجوازات، على تساؤلات المواطنين بشأن كيفية استرداد الرصيد المالي المتبقي في الجوازات.
وذكر الحساب الرسمي “الجوازات-أبشر” على موقع “تويتر”، أنه يمكن الاستفادة من المبالغ المتبقية في رصيد وزارة الداخلية في خدمات أخرى.
وجاء ذلك ردا على سؤال أحد المقيمين: “يوجد لديّ رصيد غير مستخدَم في الجوازات.. هل لي استخدامه في تجديد إقامة مرافق”، كما أوضحت الجوازات أنه يمكن استرداد المبالغ المتبقية من البنك الذي تم السداد من خلاله.
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