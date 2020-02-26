الرياض(صدى):

أعلنت وزارة الصحة، أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (Covid-19) داخل المملكة.

وأوضحت أنه بلغ العدد الإجمالي للحالات حول العالم (81067) شخص معظمهم في الصين، تعافى منهم(30142) بينما توفي(2762).

ودعت الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية، والتواصل مع خدمة 937 لأي استفسار.

وأكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوج اليوم أن عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا ارتفع إلى 80 ألفا و988 حالة في 33 دولة.

وقال في مؤتمر صحفي في روما, أن معدل الوفيات يبلغ نحو اثنين في المئة ويبلغ حاليًا واحدًا في المئة في الصين التي يوجد بها 96.5 في المئة من حالات الإصابة على مستوى العالم.

وأضاف: لا داعي للفزع بسبب التفشي, ضعوا في الحسبان أن أربعة من كل خمسة مرضى يعانون من أعراض خفيفة ويتعافون.