متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعتمد الكثير من الفتيات على الشفرة لإزالة الشعر الزائد، حيث تعتبر طريقة فعالة للحصول على النتيجة المرجوة في دقائق قليلة.

وتعمل الشفرة على نزع الوبر ولكنها لا تزيل الجلد الميت ولا تزيل الشعر من الجذور، ما يجعله ينمو بسرعة بعد ذلك، ولهذا السبب تعتقد الكثيرات أن الشعر أصبح أكثر خشونة وقسوة وهو اعتقاد خاطئ.

وتقطع الشفرة الشعرة بطريقة جانبية منحدرة ما يجعلها تسبب الوخز عند تمرير اليد عليها، ولذا ينصح باتباع طرق أخرى لإزالة الشعر الزائد ومنها خلطة السكر والعسل والليمون ووصفة الشمع لأنها تساعد على تنعيم البشرة وتخليصها من البقايا الضارة والأوساخ التي تعلق بها.