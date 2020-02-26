بالفيديو.. ثور هائج ينطح شابين ويصيبهما بجروح خطيرة
أظهر مقطع فيديو لجزء من فعاليات مهرجان ديل تورو لمصارعة الثيران في أسبانيا والذي يقام منذ عام ١٧٣٦ م.
وبدا في المقطع الثور الهائج ينطح شابا عشرينيا و يدفعه بقوة في الهواء ثم أسقطه على الأرض و أخذ يضربه بقوة حتى تدخل الناس و أبعدوه عنه و تم نقله للمستشفى كي يتلقى العلاج بعد وجود كسور بالضلوع و الحوض.
ورصد المقطع لحظة هجوم الثور علي شاباً آخر ٢٧ عاماً و طارده حتى خلصه الفريق الأحمر للتدخل الطبي من الثور أيضاً وهو يتلقى العلاج بسبب كدمات وكسور متفرقة بجسده.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94695 ] نشر منذ 11 دقيقة
ليته اهلكهم كلهم ، جعلهم مايقومون ..