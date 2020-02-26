مدريد(صدى):

أظهر مقطع فيديو لجزء من فعاليات مهرجان ديل تورو لمصارعة الثيران في أسبانيا والذي يقام منذ عام ١٧٣٦ م.

وبدا في المقطع الثور الهائج ينطح شابا عشرينيا و يدفعه بقوة في الهواء ثم أسقطه على الأرض و أخذ يضربه بقوة حتى تدخل الناس و أبعدوه عنه و تم نقله للمستشفى كي يتلقى العلاج بعد وجود كسور بالضلوع و الحوض.

ورصد المقطع لحظة هجوم الثور علي شاباً آخر ٢٧ عاماً و طارده حتى خلصه الفريق الأحمر للتدخل الطبي من الثور أيضاً وهو يتلقى العلاج بسبب كدمات وكسور متفرقة بجسده.