وكالات(صدى):

يتعرض بعض مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي لوجود متطفلين يتسسلون في خفاء إلى حسابتهم، لذلك أتاحت شركة فيس بوك لعملائها طريقة تمكنهم من معرفة اذا ما كان هناك شخص غريب يدخل إلى حسابك من عدمه.

ويمكن تجربة هذه الطريقة من خلال اتباع ما يلى :

1- الدخول من الهاتف على حسابك فيس بوك

2- النقر فوق الخطوط الأفقية الثلاثة في الزاوية اليمنى السفلية، ثم انتقل لأسفل حتى ترى “الإعدادات” وانقر عليها.

3-قم بالتمرير لأسفل إلى “الأمان” وانقر على “الأمان وتسجيل الدخول”.

4-انقر على خيار “مكان تسجيل الدخول” وسيظهر أمامك جميع الأجهزة التى دخلت إلى حسابك بدون علمك، وكذلك أماكن هذه الأجهزة وتاريخ الدخول عليها.