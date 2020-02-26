وكالات(صدى):

أكتشف باحثون صينيون فاعلية عقار قديم يدعى “كلوركين” في مواجهة فيروس كورونا المستجد حيث أن الكلوروكين، المعروف أيضا باسم فوسفات الكلوروكين، أظهر أنه علاج فعال على ما يبدو لوقف عدوى الفيروس.

واختبر الباحثون الصينيون الكلوروكين الذي يستخدم عادة ضد التهاب المفاصل الروماتويدي أو الملاريا أو الذئبة لخصائصه المضادة للفيروسات والمضادة للالتهابات على أكثر من 100 مريض مصاب بنجاح، مريض في أكثر من 10 مستشفيات فى ووهان أو جينغتشو او قوانغتشو أو بكين أو شانغهاى مما يثبت أنه أفضل من العلاجات التقليدية.

وتم التوصل إلى أن الكلوروكين يمنع العدوى بتركيزات منخفضة جدا،” حيث أن فوسفات الكلوروكين يقوم بتثبيط تفاقم الالتهاب الرئوي، وتحسين نتائج تصوير الرئة، وتعزيز التحويل السلبي للفيروس وتقصير مساره.

وقال الباحثون إن النتائج حتى الآن واعدة نظرا لتوافر الدواء الذي يبلغ سعره نحو سبعة دولارات حيث هناك أربعة أدوية مختلفة من الكلوروكين أو هيدروكسي كلوروكين كمادة فعالة.

في حين أعلن مجلس الدولة الصيني أن الكلوروكين قد أثبت أنه فعال وآمن، لذلك فإنه يقترح إدراجه في النسخة التالية من ‘أدلة الوقاية والتشخيص والعلاج من الالتهاب الرئوي الناجم عن كورونا المستجد التي أعدتها اللجنة الوطنية للصحة في جمهورية الصين الشعبية.