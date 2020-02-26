خالد الظفيري(صدى):

قرر وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي مبارك الحريص، وقف استقبال الطرود البريدية القادمة من الدول المنتشر فيها فيروس كورونا المستجد.

وقال الحريص إن القرار يأتي في إطار التزام الوزارة بتطبيق خطة الطوارئ الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضاف أن إدارة النقل البحري، قامت بالتنسيق مع مؤسسة الموانئ الكويتية، والجهات الحكومية ذات الصلة، بحظر استقبال السفن والبواخر القادمة من إيران، والعراق، والدول التي انتشر بها الفيروس.

بالإضافة إلى قيام الإدارة العامة للطيران المدني، بمخاطبة شركات الطيران العالمية، لتزويدها بالقرار الصحي لركابها، فضلًا عن التنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية من جانب، وشركات الطيران من جانب آخر، لتزويد المنافذ الجوية في الكويت بالمعدات الخاصة لحماية عامليها.