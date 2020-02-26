القاهرة(صدى):

أقيمت صلاة الجنازة مرتين على جثمان الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.

وذكرت تقارير مصرية أن إمام مسجد المشير طنطاوي الشيخ حجاج الهنداوي، طالب بإعادة صلاة الجنازة على مبارك؛ بسبب حالة الزحام الشديد داخل المسجد.

وأضافت أجريت صلاة الجنازة مرتين، الأولى بحضور عدد كبير من المواطنين وسط حالة من الهرج داخل المسجد، مؤكدة أنه بعد خروج المواطنين طالب الشيخ “الهنداوي” بإعادة الصلاة مرة أخرى بحضور أسرته والمقربين فقط.

في حين حرص علاء وجمال مبارك على الوقوف بجانب جثمان والدهما، ومن ثم حمله، وسط هتافات مؤيدة لـ”مبارك” من جانب الحضور.