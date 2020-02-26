وكالات(صدى):

اتخذ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم خطوة رسمية لإلغاء العقوبة التى أقرها الاتحاد الأوروبي للعبة ضده، والمتمثلة في حرمانه من المشاركة بدوري أبطال أوروبا لمدة عامين.

وقدم النادي طلب استئناف ضد العقوبة في محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس»، على أن يحدد الأخير موقفه من الاستئناف خلال الأيام القادمة.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي للعبة عاقب النادي بالحرمان من المشاركة في دوري الأبطال لعامين مع تغريمه 30 مليون يورو بتهمة انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.