نايف السالم(صدى):

أكد مراسل قناة الإخبارية أنه توجد أي حالات مصابة بفيروس كورونا عبرت جسر الملك فهد، لافتا إلي أن الأمور تسير بسلاسة.

وأضاف المراسل أنه لا يوجد تأخير للمسافرين القادمين من البحرين للمملكة، لافتا إلي أنه تم تسجيل 6 إصابات بكورونا لسعوديين في البحرين”.

وأوضح المراسل أنه يتم علاج المصابين السعوديين في البحرين بتعاون بين المملكة والعديد من الجهات، لافتا إلي أنه في حالة الاشتباه بإصابات بكورونا يتم الاتصال بوزارة الصحة والمحجر الصحي لاتخاذ الإجراءات العلاجية اللازمة.

وفي سياق متصل، نفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد ما يتم تداوله بشأن إغلاق منفذ جسر الملك فهد، موضحة أن حركة عبور المسافرين وإنهاء إجراءات سفرهم عبر جسر الملك فهد في وضعها الطبيعي وجميع الإدارات تؤدي أعمالها وفق المعتاد.