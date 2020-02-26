وكالات(صدى):

يعتزم نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع لاعب نابولي الإيطالي فابيان رويز، بداية من الموسم المقبل.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن إدارة ريال مدريد عرضت على نابولي 70 مليون يورو لضم فابيان رويز، إلى صفوف الميرينغي بنهاية الموسم الجاري.

وتتمنى إدارة ريال مدريد أن يكون العرض المالي المقدم لمسؤولي نابولي كافيا لإقناعهم بالتخلي عن اللاعب، الذي يمتد عقده رفقة النادي الإيطالي إلى صيف 2023.

يذكر أن فابيان رويز انتقل إلى نابولي من ريال بيتيس الإسباني في صيف 2018 مقابل 30 مليون يورو.