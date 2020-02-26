وكالات(صدى):

تشهد مباراة إنتر ميلان الإيطالي وضيفه لودوجوريتس البلغاري في إياب دور الـ 32 بالدوري الأوروبي غياب الجماهير عن حضور المباراة للمرة الأولى بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

وتسبب انتشار فيروس كورونا في التأثير سلبًا على أحداث رياضية عدة حول العالم، وألقى بظلاله على المسابقات في إيطاليا؛ حيث سجلت 10 وفيات وأكثر من 300 حالة إصابة حتى اليوم الأربعاء، وسط إجراءات لعزل 11 بلدة.

وفي السياق نفسه، تم تأجيل أربع مباريات في الدوري المحلي الأحد منها مباراة إنتر وسمبدوريا، وإقرار إقامة أخرى هذا الأسبوع دون جمهور أبرزها قمة إنتر ويوفنتوس، حيث يجد ميلان نفسه مرغمًا أيضًا على استقبال ضيفه البلغاري من دون جمهور.

ويرغب إنتر في ألا يؤدي غياب مشجعيه وتفشي الفيروس، إلى التأثير على موسمه حيث يأمل بمواصلة المنافسة على لقب الدوري المحلي الذي توج به للمرة الأخيرة في 2010، العام الذي شهد إحرازه ثلاثية «سيري آ» ومسابقة كأس إيطاليا ولقب مسابقة دوري أبطال أوروبا.