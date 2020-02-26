خالد الظفيري(صدى):

ردت مصر، اليوم الأربعاء، على الكويت فيما يتعلق بمطالبة النائب الكويتي محمد المطير، وزارة الصحة المصرية بمنع سفر العاملين المصريين لدولة الكويت.

وقال المطير عبر حسابه الرسمي“ بتويتر ”: ‏تواصلت مع وزير الصحة وأبلغته بأن هناك أنباء واخبار عن انتشار الكورونا بشكل كبير في مصر مع تعتيم إعلامي.. وحاليا كثير من المقيمين المصريين سيرجعون إلى الكويت للالتحاق بعملهم بعد العطله.. ومنهم مدرسين..طلبت منه التحقق من هذا الانتشار حتى إن استدعى الأمر وقف الرحلات الجوية.

وقال علاء عابد رئيس الطب الوقائي بالوزارة، إن هذا الكلام عار تماماً من الصحة، وأن مصر خالية تماما من فيروس الكورونا بإستثناء الحالة الوحيدة للأجنبي و التي سبق وأعلن عنها رسمياً في جميع وسائل الإعلام.

وأضاف علاء عابد، أن جميع المصريين يتعرضون لكشوفات وفحوصات دورية بالمطار سواء القادمون أو المغادرون، وذلك لتجنب دخول أي مصاب بالفيروس.