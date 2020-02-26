الرياض(صدى):

استمرارًا لمتابعة صحيفة «صدى» لقضية شركة CTS الأمريكية مع شركة الاتصالات STC، فإن الشركة الأمريكية أكدت على إنفاقها أموالاً كثيرة من أجل الشعار، معربة عن ثقتها بعدالة القضاء.

وكانت الشركة الأمريكية قد اتهمت STC بأنها قلّدت شعارها، وهو ما نفته الأخيرة واتهمت CTS بالابتزاز.

وأوضحت CTS أنها تقدمت بدعوى في المملكة لحماية علامتها الشهيرة واسمها من الاعتداء عليه .

وكانت” صدى ” قد حذرت شركة الاتصالات “ STC ” من أن شعارها الجديد يضعها في مأزق قانوني جراء تطابق شعارها مع لوجو الشركة الأمريكية.

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