الرياض(صدى):

تساءلت مطلقة عن المستندات المطلوبة لإرفاق أبناء في حساب المواطن.

وجاء في سؤالها لخدمة المستفيدين عبر حساب المواطن على موقع «تويتر»: «أنا مطلقة ولديّ أبناء من زوجي الأول ولديّ صك إعالة كيف أضيفهم في حساب المواطن؟».

وأجابت خدمة المستفيدين: «صك الإعالة ليس من المستندات المطلوبة وبإمكانك إضافة الأبناء كتابعين في حساب رب الأسرة (الزوج)، واختيار صلة القرابة تابع معال وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان) باسم الأم».

وأفاد بأنه يجب أن يقوم الزوج أولًا بتحديث حالته الاجتماعية في الأحوال المدنية وتعديلها في البرنامج قبل إضافة التابعين المعالين.