الرياض(صدى):

اعتمر الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”، محمد سانوسي باركيندو، الشماغ العربي واكتسي الثوب السعودي في الرياض.

وجاء ذلك خلال أول تجمع لاحتجاز وتخزين الكربون، الذي انعقد الثلاثاء في الرياض، وسط 800 مشارك مختص بفعاليات المؤتمر.

ويعتبر ارتداء الشماغ والثوب السعودي إقرار من باركيندو بالدور الذي تقدمه المملكة لعالم الطاقة، وفي مقدمته مجال المحافظة على المناخ وتطوير التقنيات المرتبطة بالانبعاثات ودعم الجهود الدولية المنبثقة عن ذلك.