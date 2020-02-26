وكالات(صدى):

حقق هاتف iPhone XR لشركة آبل، الصدارة ليصبح الأكثر مبيعًا في عام 2019، لتحتل المرتبتين الأولى والثانية، محافظة على مكانها لأكثر من خمس سنوات على التوالي.

وشحنت 46.3 مليون وحدة من هاتف iPhone XR خلال 2019، بينما بلغت شحنات iPhone 11 ما يصل إلى 37.3 مليون وحدة خلال العام.

واحتلت سامسونغ المراتب الثالثة والرابعة والخامسة من خلال هواتف Galaxy A10 و Galaxy A150 و Galaxy A20.

وجاء iPhone 11 Pro Max في المرتبة السادسة ثم iPhone 8 تلاه iPhone 11 Pro في المركز الثامن.