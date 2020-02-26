طلال الغامدي(صدى):

تفوّق الدولي المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم فريق النصر، على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهداف التاريخية لبرشلونة الإسباني، في سباق الأكثر تهديفًا في العالم.

ووفقًا لتصنيف موقع clubworldranking، فإن مهاجم النصر احتل المركز الثاني على سلم ترتيب الهدافين في العام الجاري 2020، برصيد 46 هدفًا، وبحصاد نقاط بلغ الرقم 4277، بينما حلّل ميسي في المركز الثالث بفارق 6 أهداف.

كما يتصدر حمدالله ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، برصيد 16 هدفًا، بعد مرور 19 جولة من عمر المسابقة، متفوقًا بفارق هدفين فقط عن الفرنسي بافيتيمبي جوميز.