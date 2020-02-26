الرياض(صدى):

أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم الأربعاء، عن صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها 50.000 خمسون ألف ريال، على الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار).

وجاء ذلك لمخالفتها الفقرة (ج) من المادة الرابعة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة؛ لعدم إفصاحها عن قوائمها المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019/09/30م، خلال الفترة النظامية المحددة بمدة لا تتجاوز 30 يوماً من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم.