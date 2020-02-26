القاهرة(صدى):

رصدت الكاميرات أول ظهور للفريق أحمد شفيق، في جنازة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، بعد فترة غياب طويلة وذهابه إلى الإمارات بحسب التقارير.

وقال «شفيق» ناعيا الرئيس المصري الأسبق، عبر حسابه على «تويتر»: «فقدت مصر اليوم زعيما حكيما، قائدا صلبا شجاعا، أثبتت كافة الظروف والأحداث مدى قدرته – التي منحه الله إياها – على المواجهة والنجاح؛ الرئيس محمد حسني مبارك».

وأضاف: «رحم الله فقيد الوطن، القوي المخلص الأمين. عزائي لأبناء مصر أجمعين. عزائي للأسرة الكريمة في مصابها الأليم. وعزائي لنفسي فقد القائد والمعلم».

يذكر أن جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك، تم نقله بطائرة، إلى مقر مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وذلك من أجل أداء الصلاة، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونجلي الراحل جمال وعلاء مبارك، وعدد من الرموز والقيادات والوفود التي حضرت من أجل تقديم واجب العزاء.

وتوفي «مبارك» صباح أمس الثلاثاء، بعد تعرضه لوعكة صحية ودخل على أثرها العناية المركزة.