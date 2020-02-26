فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للجمارك، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة فما فوق، للعمل بالمسميات التالية «موظف أمن وحماية، ومُشغل وسائل آلية»، وبرنامج تدريبي أمين.

وأوضحت أن شروط التقدم على وظيفة أمن وحماية، أن يكون سعودي الجنسية، حاصل على شهادة الثانوية، لا يزيد العمر عن 28 سنة، اجتياز المقابلة الشخصية، اجتياز الاختبارات النظرية والعملية التي تُقررها الهيئة العامة للجماركْ، لائقاً صحياً وبدنياً وفقاً للفحص الطبي، واختبار اللياقة البدنية.

كما أفادت بأن شروط التقدم على وظيفة مشغل وسائل آلية، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس أو الدبلوم، لا يزيد العمر عن 30 سنة، اجتياز المقابلة الشخصية، اجتياز الاختبارات النظرية والعملية التي تُقررها الهيئة العامة للجماركْ، لائقاً صحياً وبدنياً وفقاً للفحص الطبي، واختبار اللياقة البدنية، إجادة اللغة الإنجليزية، المعدل الدراسي لا يقل عن (3.5 من 5) أو ما يعادلها.

أما شروط التقدم على برنامج أمين ومدته 12 شهرًا، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن (جيد) في أي تخصص ذو علاقة بالبرنامج، لا يزيد العمر عن 30 سنة، اجتياز المقابلة الشخصية واكمال متطلبات التدريب الأخرى، الإلمام باللغة الإنجليزية، اجتياز الفحص الطبي.

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