أميرة خالد(صدى):

يلجأ الكثير من الأشخاص إلي الوصفات الطبيعية لعلاج نزلات البرد والأنفلونزا بدون أدوية، حيث تكثر الإصابة بها خلال الموجات الباردة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة في معظم مناطق المملكة خاصة في الرياض والمحافظات التابعة لها.

ومن الوصفات السحرية لعلاج نزلات البرد، أولا.. العسل: يساعد في علاج البرد، إذ يقلل من شدة السعال، ويمكن وضعه في المشروبات الساخنة كالشاي والينسون والليمون الساخن.

ثانيا..حساء الدجاج: يعد أفضل علاج للبرد، إذ يساعد السائل الدافئ المالح على ترطيب الجسم والأنف وإزالة المخاط.

ثالثا.. البرتقال: يعالج البرد لذا يفضل إمداد الجسم بفيتامينC الموجود بكثرة في البرتقال لتقوية جهاز المناعة.

رابعا.. غرغرة المياه المالحة: تساعد في علاج التهاب الحلق الذي يعد أحد الأعراض الشائعة لنزلة البرد، إذ يساعد السائل على اختراق الإفرازات الالتهابية والبقاء في الأنسجة.

خامسا.. رقائق الشوفان: تساعد في علاج البرد، إذ يعمل على تقوية النظام المناعي بسبب احتوائه على عنصر الزنك وفيتامينC .

سادسا.. الشاي بالنعناع: يساعد في تهدئة الغثيان أو آلام البطن التي تعد أحد أعراض البرد، وكذلك يحقق النعناع الاسترخاء للعضلات الملساء في الجهاز الهضمي.

سابعا.. الشوكولاتة الداكنة تساعد في علاج البرد من خلال تخفيف حدة السعال، لأن المادة الفعالة في الشوكولاتة تخفف من حدة السعا.