جدة(صدى):

أعلنت الخطوط السعودية ـ الناقل الرسمي والشريك البلاتيني لنادي الفروسية السعودي ـ جاهزيتها لانطلاق منافسات النسخة الأولى لسباق كأس السعودية العالمي للفروسية الذي يُعد أغلى سباقات الخيل العالمية بجوائز تصل إلى 30 مليون دولار، ويقام بميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الرياض يومي الجمعة والسبت المقبلين 28 – 29 فبراير 2020 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – .

وتشارك الخطوط السعودية في هذا الحدث العالمي الكبير الذي يقام لأول مرة في المملكة كشريك بلاتيني وناقل رسمي، حيث نقلت المشاركين في السباق والضيوف المدعوين لحضور السباق من مختلف دول العالم بكامل تجهيزاتهم ، وتولت شركة الخطوط السعودية للشحن عبر طائرات أسطولها الحديث نقل جميع الخيول المشاركة من مختلف دول العالم إلى الرياض وفق أفضل المعايير والأساليب الدولية, وتم تخصيص السباق السابع الذي تبلغ مسافته 1,200متر ، في اليوم الثاني من البطولة (29 فبراير) على كأس الخطوط السعودية.

وأوضح مساعد المدير العام للاتصال المؤسسي بالخطوط السعودية فهد باهديله, أن مشاركة الناقل الوطني في تنظيم سباق كأس السعودية العالمي للفروسية يأتي انطلاقاً من التزاماتها الوطنية وبرامجها المجتمعية والرياضية وشراكاتها الاستراتيجية مع العديد من الجهات والهيئات الوطنية لدعم برامج التنمية الشاملة والمتنوعة التي يشهدها الوطن في هذا العهد الزاهر، مؤكداً أن السباق بما يحظى به من رعاية كريمة وما تم تخصيصه من جوائز والجياد المشاركة سيكون علامة فارقة في سباقات الفروسية على مستوى العالم.

وأشار باهديله إلى أن الخطوط السعودية تفتخر بالشراكة والرعاية لمختلف الفعاليات والمناسبات الوطنية والسياحية والرياضية إيمانًا بمسؤوليتها الاجتماعية والدور الذي تقوم به، والحرص على المساهمة والمشاركة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ويأتي سباق السعودية العالمي للفروسية بهذا المستوى غير المسبوق ليعكس حجم الحراك الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات وما تمثله من قيمة تسويقية وإعلامية عالية ومؤثرة”.