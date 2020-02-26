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بالفيديو.. إحباط أكبر عمليات تهريب للكبتاجون عالميًا

بالفيديو.. إحباط أكبر عمليات تهريب للكبتاجون عالميًا
أبوظبي(صدى):

كشفت شرطة دبي في الإمارات، للمرة الأولى، عن مقطع فيديو لعملية ضبط المتورطين في ‎ ، Pule2التي تعد أكبر عمليات تهريب للكبتاجون على مستوى العالم.

وأسفرت العملية، عن ضبط 35 مليون و755 ألف قرص كبنتاجون والتي تزن 5 أطنان؛ فضلًا عن ضبط 656 كيلو و166 جراماً وإلقاء القبض على 4 أشخاصًا.

ومن جانبه، أوضح ‏مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الإماراتية: ” رئيس العصابة عمره ٧٠ عاما وكان يستلم إعانة من جمعية خيرية “؛ مضيفًا: ” مليار و٨٠٠ مليون درهم القيمة السوقية للحبوب المخدرة المضبوطة ” .


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