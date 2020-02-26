لندن(صدى):

أعلنت المغنية والممثلة وكاتبة الأغاني البريطانية «دافي»، صاحبة أغنية «Mercy» الشهيرة، أن سر اختفائها عن الأضواء أكثر من ١٠ سنوات، حاجتها للتعافي عقب تعرضها لحادث اغتصاب.

وكتبت «دافي» تفاصيل ما عانته عبر حسابها على «انستغرام»، موضحة أنها حاولت كثيرا كتابة ما تعرضت له، إلا أنها كانت تتراجع، وما دفعها للكتابة الآن هو رغبتها في التحرر من العبء الذي بداخلها.

وذكرت أنه تم تخديرها واغتصابها، واختطافها لعدة أيام، وبسبب ما عانته احتاجت فترة طويلة للتعافي، باحثة عن الأمل من جديد، إلا أنها لم تتمكن من الغناء بقلب مكسور.

وأعلنت عودتها إلى الأضواء الأسبوع المقبل في لقاء صحفي للإجابة عن كل التساؤلات، متمنية أن يتجنب الجمهور التساؤل حول أسرتها ودعمها بشكل إيجابي.