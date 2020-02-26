الرياض(صدى):

علق حساب المواطن، على استفسار حول صك الإعالة وإن كان مطلوبا ضمن المستندات التي تقدمها الأرملة للتسجيل في البرنامج.

وأفاد حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين بموقع «تويتر»، بأن صك الإعالة ليس من ضمن المستندات المطلوبة، مضيفا أنه يمكن للأم الأرملة التسجيل كمستفيد رئيسي وإضافة الأبناء كتابعين وإرفاق المستندات المطلوبة وهي صك حصر الورثة أو شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة.

يذكر أن البرنامج قد أودع في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% ليتجاوز عددهم 12.7 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 13.1 مليون ريال.