القاهرة(صدى):

أوضحت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حقيقة حملها من زوجها الفنان حسام حبيب، بعد ما أثير مجددًا حول الأمر حول معجبيها وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت شيرين في مقابلة مع برنامج Mbctrending أن الأمر لا يتعدى كونه شائعة نظراً لحب الناس لهذا الثنائي ورغبتهم الدائمة في “أن يكون لنا طفل”، مضيفة: ” دعولي من قلبكوا أن ربنا يرزقنا بطفل من حسام، حسام بالذات عشان بحبه أوي ونفسي أكبر عائلتي بيه ومعه ” .

وتسبب هذا التصريح العفوي من شيرين، في إثارة موجة من التعليقات الساخرة؛ حيث أن التعبير خانها مرة جديدة ولا تدرك معنى ما تقوله عن “زوجها بالذات”، بينما أعجب الكثيرون بصراحتها وعفويتها وتمنوا أن تحقق حلمها.