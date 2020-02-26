أميرة خالد(صدى):

تعد سيارة Ford Expedition الجديدة، المنافس الأقوى لـ Nissan Patrol أقوى سيارات الدفع الرباعي.

وجذبت Expedition عدد كبير من عشاق السفر ومغامرات الصحراء، بسبب حجمها المزود بصندوق أمتعة واسع، عرضه أكثر من مترين، مع مقصورة تتسع لـ 7 ركاب.

وسيطرت الفخامة على السيارة من الداخل بمقاعدها الجلدية المريحة، وتقنيات التكييف المتطورة، إضافة إلى ٨ مكبرات صوت تجعل الراكب في عالم ترفيهي حقيقي، كما تم تزويدها بإطارات مميزة بمقاس 18 و20 و21 إنشا.

وتأتي Ford Expedition بمحرك قوي يعمل بالبنزين بـ 6 أسطوانات بسعة 3.5 ليتر وعزم 380 حصانا، ويمكن زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 6 ثوان، والوصول إلى سرعة أقصاها 239 كلم/سا.

وتبدأ أسعار السيارة رباعية الدفع، بطرازاتها المتنوعة، من 39 ألف دولار وتصل إلى 50 ألفا.