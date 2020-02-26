جاكرتا(صدى):

تسببت مفوضة اللجنة الإندونيسية لحماية الطفل، ومفوضة الصحة وعلاج الإدمان، سيتي هيكماواتي، في حالة من الجدل ومطالبات بإقالتها عقب تصريحها بأنه يمكن «حمل النساء في المسابح المختلطة، من خلال حيوانات منوية قوية ولو من دون إيلاج».

وقالت هيكماواتي، في تصريحاتها المثيرة للجدل، إن بعض الرجال قد يقذفون حيواناتهم المنوية لاستثارة النساء في المسابح، مما قد ينتج عنه الحمل، إذا كان من النوع القوى حتى دون إيلاج، وإذا كانت المرأة في مرحلة نشاطها الجنسي.

وعلق عدد من الأطباء على تصريحات هيكماواتي، بأن ذلك أمر مستحيل، خصوصا واحتواء مياه حمامات السباحة على الكلور وغيره من المواد الكيميائية التي تقضي على الحيوانات المنوية، مطالبينها بالصمت بدلا من التحدث بما لا تفهم فيه.

من جانبها اعتذرت مفوضة اللجنة الإندونيسية لحماية الطفل، عن تصريحاتها، قائلة إن التصريح شخصيا، ولا علاقة له باللجنة الإندونيسية لحماية الطفل، معلنة سحب ما قالته ومطالبة بعدم عدم نشره.

أما رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فلم يكفيهم اعتذارها مطالبين باستقالتها أو إقالتها، بسبب تصريحاتها غير الصحيحة.