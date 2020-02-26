محمد بن طحيطح(صدى):

رعى المدير العام للتعليم في منطقة عسير سعد الجوني حفل إدارة الشؤون المالية والإدارية لتكريم منسوبيها المتميزين ، بحضور عدد من قيادات الإدارة .

وأكد الجوني في كلمة له أن التكريم خطوة رائدة لبذل المزيد من الجهود والمساهمة في تجويد الأداء وحفز الموظفين ، مثمنا الجهود المبذولة من قبل إدارات وأقسام الشؤون المالية والإدارية ، وتفعيل التكامل بينها وصولا إلى تحقيق الأهداف المنشودة .

يذكر أن برنامج التكريم اشتمل على عرض مرئي لأبرز برامج ومنجزات الشؤون الإدارية والمالية، فكلمة لمديرها تركي البكري، استعرض من خلالها تجربة التكامل وتوظيف التقنية لتطوير الأداء ، فيما جرى تكريم الموظفين المتميزين .