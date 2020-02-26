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وائل كفوري يعترف بحبّه لنوال الزغبي علنًا

وائل كفوري يعترف بحبّه لنوال الزغبي علنًا
بيروت(صدى):

اعترف المطرب اللبناني وائل كفوري، بحبه للفنانة نوال الزغبي، وذلك بعد إعلانه رسميًا عن طلاقها في تصريحات تليفزيونية.

ونشر «كفوري» أغنية « مين حبيبي أنا » وهي الدويتو الشهير بين الثنائي، معلقًا « إلي سنين بفتّش وبسأل مين حبيبي أنا، اليوم عرفت مين هوّي حبيبي، نوال الزغبي القوية، ما بنكر إني حبيتك » .

وكانت الزغبي قد صرّحت بأنها « فعليا سينجل ماما من 12 سنة ورسميًا من 3 شهور، وأنا ما خبيت الخبر لكن ما حسيت إني لازم أقولوا، كتير بحترم ولادي وإحساسهم لأنه في النهاية والدهم».


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