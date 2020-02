متابعة- أميرة خالد(صدى):

شوهدت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان أثناء دخولها في اشتباك بالأيدي مع شقيقتها الكبرى كورتني.

ونشرت والدة كيم كريس جينر، صور من البرومو الترويجي للموسم الثامن عشر من مسلسلها الواقعي Keeping Up With The Kardashians.

وتحكي الحلقة الأولى منه عن العنف الموجود داخل الأسر، بينما لم يكشف البرومو سبب خلاف الشقيقتان.

وقالت كريس جينر «عاد KUWTK وسنحتل أيامكم الخميس. موسم جديد يبدأ في الـ 26 من مارس فقط على !E ».

وكانت شقيقة كيم، قد اشتكت في الحلقة الأخيرة من الموسم السابع عشر للمسلسل قائلة: « ليس من المقبول أن أشعر أنني في نقطة الانهيار. أحتاج إلى استراحة ولا أريد أن أصور بعد الآن ».

وأضافت: «لدي ثلاثة أطفال يمثلون الأولوية بالنسبة لي أكثر من المسلسل. ما أقوله هو أنني وصلت إلى النقطة التي لست سعيدة بها. كل شخص لديه نقطة الانهيار. الحياة قصيرة، ولا تتعلق كلها بتصوير هذا المسلسل».