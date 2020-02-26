القاهرة(صدى):

تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، مشيعي الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير بالتجمع الخامس بالقاهرة.

وشارك في الجنازة العسكرية الرئيس السابق عدلي منصور ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد.

وشارك في مراسم الجنازة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي والملحق العسكري بالسفارة العميد خليل المنقور.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الرئيس الأسبق حسني مبارك بمسجد المشير طنطاوي بحضور أفراد عائلته وكبار قادة القوات المسلحة، والوزراء ورجال الدولة، والسفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى مصر، وعدد من الوزراء الذين عملوا خلال فترة حكم الرئيس الأسبق مبارك، فضلا عن عدد من المواطنين.