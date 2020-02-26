خالد الظفيري(صدى):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) إلى 25 حالة إثر تسجيل سبع إصابات جديدة.

وقالت وزارة الصحة إن الحالات الجديدة هي لمواطنين كويتيين مرتبطين بالسفر إلى إيران”، مضيفة أن جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)”.

وأهابت بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المتخصصة بغية الحفاظ على صحة الجميع.