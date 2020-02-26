القاهرة(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن لحظة وصول الطائرة التي تحمل جثمان الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك إلى مقر مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك من أجل أداء صلاة الجنازة؛ فيما تباشر عائلة الرئيس الراحل استعدادات دفنه في مقابر الأسرة بمدينة نصر.

ويستعد المصريون لتشييع جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، فيما تكثف الجهات الأمنية استعداداتها، تحسبا للزحام المتوقع الذي من المقرر أن تشهده جنازة الرئيس الأسبق المهيبة.

ويشهد مطار القاهرة الدولي، خلال الساعات الحالية، استعدادات خاصة وطوارئ مكثفة تحسبا لاستقبال عدد من الشخصيات والوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى، لتشييع جثمان الرئيس الأسبق الراحل، والذى وافته المنيه صباح أمس الثلاثاء بعد صراع مع المرض.