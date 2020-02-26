ماجد القزيز(صدى):

يخشى النظام القطري الفضيحة ويحاول دائمًا تحريف الحقائق أو طمسها؛ لذلك فإنه حاول مرارًا وقف فيلمًا وثائقيًا يتحدث عن انتهاكته ومؤامراته ضد دول المنطقة العربية.

وأكد موقع global جلوبال، المعني بالتحليلات الخاصة بالإرهاب، أن النظام القطري فشل في وقف بث الفيلم المستوحى من كتاب (أوراق قطر) للصحفيَّيْن كريستيان شيسنو وجورج مالبرونو، وذلك عبر محاولاته المستمرة للحصول على حقوق البث الدولية.

وأوضح الموقع أنه بعد فشل المحاولات القطرية في وقف البث، لجأت إلى محاولة الحد من قدرة الجمهور على مشاهدة الفيلم الوثائقي، إذ أن الرشاوى التي يُقدمها في أي موقف فشلت هذه المرة.

كما أشار إلى أن سفارة قكر في فرنسا أرسلت إلى قناة آرت Arte، المنتج المشارك والقناة التي بثت الفيلم، للحصول على الحقوق الدولية للفيلم لضمان منع بث الفيلم خارج العالم الناطق بالفرنسية.