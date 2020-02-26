تبوك(صدى):

تحفظت الجهات الأمنية في منطقة تبوك، اليوم الأربعاء، على زوج في العقد الرابع من العمر بعدما توفيت زوجته التي في العقد الثاني من العمر عقب إصابتها بكدمات متفرقة في إنحاء جسدها نتيجة تعنيف، بحسب تقارير صحافية.

ووصلت الزوجة إلى المستشفى، في تمام الساعة الرابعة فجر اليوم، بعد إسعافها من قبل زوجها؛ حيث اتضح بعد الفحص الأولي وجود كدمات وآثار ضرب وتم التحفظ على الزوج وتحويل الجثمان إلى الطب الشرعي حتى انتهاء التحقيق.