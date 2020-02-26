الرياض(صدى):

من المنتظر أن يُسهم قرار وزارة الإسكان بشأن الأراضي البيضاء، في خفض أسعار العقار وتحقيق التوزان في هذا المجال وبالتالي سد الفجوة بين العرض والطلب.

وكانت وزارة الإسكان، قد أصدرت رسوم الأراضي البيضاء في دورتها الرابعة لمدينة الرياض لعام 1441 / 1442 هـ، مطالبة ملاك الأراضي البيضاء بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.

وتضمن القرار عقوبة عدم السداد خلال عام، وهي مخالفة قد تصل إلى 100 % من قيمة الرسم، فيما يُمكن الإطلاع على آلية التقييم وتقديم قيمة الأرض والرسم المستحق عبر الرابط التالي هنا.

يشار إلى الوزارة قد تمكنت من صرف أكثر من 1.8 مليار ريال من إيرادات الرسوم المتحصلة من الأراضي البيضاء على أكثر من 50 مشروعاً سكنياً في أنحاء المملكة منذ تطبيقه في عام 2016.