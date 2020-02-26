واشنطن(صدى):

أصيبت سيدة أمريكية بـ” متلازمة الجعة البولية ” والتي يقوم الجسم بتحويل الخميرة في مثانتها التي تخمر السكر أو الكربوهيدرات إلى الكحول، وهي بالضبط تقريبا التقنية ذاتها التي يستخدمها صانعو البيرة في إنتاجها.

واشتبه الفريق الطبي، في أنها ربما كانت تخفي إدمانها للكحول، وذلك بعد أن جاءت اختبارات البول إيجابية بشكل متكرر؛ فيما كشفت اختبارات الدم الأخرى لنواتج الأيض الإيثانول سلبية، وهذا يعني أن دم المرأة خال من الكحول.

ومن جانبه، أوضح الدكتور كينيتشي تاماما في مستشفى المركز الطبي في جامعة بيتسبرغ إن المرأة التي تعاني مرض السكري وتليف الكبد، قد تلقت توصية لزرع الكبد، لكنها أزيلت من قائمة انتظار المتبرعين، وجرى نقلها للعلاج من تعاطي الكحول.