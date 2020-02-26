بالفيديو.. نجم غير متوقع يصل مع المصارعة لانا وطاقم WWE إلى مطار الرياض
شهد مطار الرياض وصول المصارعة لانا إلى العاصمة الرياض مساء أمس، استعدادا لعرض WWE في البوليفارد يوم الخميس.
وحضر العالمي أندرتيكر الشهير بـ«متعهد دفن الموتى»، إلى الرياض بشكل مفاجئ مع بقية نجوم WWE، منهم بيل غولدبيرغ ودولف زيجلر وآخرين ممن يشاركون في العرض.
ومن المقرر، إقامة عرض WWE Super ShowDown، غدا الخميس في الرياض.
الشاعر[ عدد التعليقات: 739 ] نشر منذ 19 دقيقة
انجاز وطموح غير مسبوق الف مبروك
لكن كلام القرد القذر مغني الرررراب الامريكي
اكد بأن بلاد الحرمين في خطر