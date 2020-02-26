ماجد محمد(صدى):

شهد مطار الرياض وصول المصارعة لانا إلى العاصمة الرياض مساء أمس، استعدادا لعرض WWE في البوليفارد يوم الخميس.

وحضر العالمي أندرتيكر الشهير بـ«متعهد دفن الموتى»، إلى الرياض بشكل مفاجئ مع بقية نجوم WWE، منهم بيل غولدبيرغ ودولف زيجلر وآخرين ممن يشاركون في العرض.

ومن المقرر، إقامة عرض WWE Super ShowDown، غدا الخميس في الرياض.