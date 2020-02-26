الرياض(صدى):

وصل فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم .

وكان في استقبال فخامته في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، و صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد – الوزير المرافق -، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية الدكتور هزاع بن زبن المطيري، والقائم بالأعمال في سفارة الجمهورية الإسلامية الموريتانية سيدي عالي ولد سيدي عالي، ومندوب عن المراسم الملكية.