أميرة خالد(صدى):

ظهرت ​مديحة الحمداني​ زوجة الممثل السوري ​قصي خولي​ برفقة طفلهما، في فيديو جديد، وهي تضع الطفل في حضنها تلاعبه وتقبله دون إظهار وجهه.

وكانت الحمداني، هاجمت زوجها الذي تحدث عن علاقته القوية بطفله، مؤكدة أنه لم يلتق بها أو بطفله منذ أشهر.

ومن جانب آخر، صرح الفنان السوري قصي خولي خلال برنامج «دبي كروز» الذي تقدمه ميساء مغربي، بأن سبب عدم إعلان زواجه والتأخر في كشف ولادة ابنه إن حياته ملك خاص له وإنه يفضل أن تبقى بمنأى عن الأضواء، وهذا ما اتفق عليه مع زوجته اتفقا منذ البداية.